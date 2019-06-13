باكو، 13 يونيو، أذرتاج

جرى في 13 يونيو حزيران اليوم حفل افتتاح مبنى جديد مبني بمبادرة من مؤسسة حيدر علييف لحضانة وروضة الأطفال رقم 11 بحي ياسامال للعاصمة باكو.

أفادت أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس رئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا شاركت في الحفل.

وتعرفت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا إلى الظروف المهيأة لدى مؤسسة التعليم قبل المدرسية وأحيطت علما بأن حضانة وروضة الأطفال المؤلفة من وحدتين ما كانت تستجيب المتطلبات العصرية فهدم المبنى بسعة 150 سرير وبني مكانه مبنى جديد بسعة 200 سرير بمبادرة مؤسسة حيدر علييف.

ونزلاء حضانة وروضة الأطفال من فئات الأعمار 1-6 سنين في 10 فرق يتربون على يد 46 مدرسة.