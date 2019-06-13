باكو، 13 يونيو / حزيران، (أذرتاج) زار نائب وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لإسبانيا فرناندو مارتن فالنزويلا مارزو تمثال ضحايا مجزرة خوجالي، ذلك على هامش زيارته إلى جمهورية أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج أن نائب الوزير وضع إكليلا من الزهور أمام التمثال تخليدا لذكراه.

AZERTAG.AZ : نائب وزير الخارجية الإسباني يزور تمثال ضحايا مجزرة خوجالي

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