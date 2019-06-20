وفد أكاديمية القوات الجوية العسكرية الباكستانية يزور أذربيجان

باكو، 20 يونيو (أذرتاج).

قام وفد مؤلف من كبار الضباط للقوات الجوية العسكرية لكل من باكستان وجمهورية جنوب افريقيا وسلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية، الذين يدرسون في دورة تدريب الأركان باكاديمية القوات الجوية العسكرية الباكستانية بزيارة أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجنرال محمد جمال ارشاد والوفد المرافق له قام بجولة تفقدية في الاكاديمية العسكرية للقوات المسلحة وقاعدة القوات الجوية العسكرية الأذربيجانية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات التعليم.