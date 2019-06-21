    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بيع برميل من "أذري لايت" بقيمة أكثر من 65.7 دولار

    ٢١.٠٦.٢٠١٩ [١١:٢٦]

    باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من نفط "أذري لايت" بيع بقيمة 65.71 دولار بعد ارتفاعه 2.24 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 19.15 دولار في ديسمبر عام 2001 ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل من "أذري لايت" بقيمة أكثر من 65.7 دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٦.٢٠١٩ [١١:١٨]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٢١]
    تصدير 826.6 مليون دولار من الغاز الطبيعي من البلاد خلال هذا العام
    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٤٨]
    تصدير 4.8 مليار دولار من النفط الخام من البلاد خلال هذا العام
    ٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٤:١٩]
    توجيه أكثر من ملياري مانات إلى قطاع النفط خلال العام الجاري
    بيع برميل من "أذري لايت" بقيمة أكثر من 65.7 دولار