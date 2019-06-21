الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 21 مرة

باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في وقرية شاوارشاوان بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية أيقيوفيت بمحافظة إجوان الأرمينية والمرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قوشجو أيريم وبالا جعفرلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وقرية زمنلي بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية جيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقريتي باش قروند ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية مهديلي بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي تارتار وأغدام الأذربيجانيتين على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.