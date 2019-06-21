باكو تستضيف المؤتمر العالمي للطهي الإسلامي في يوليو

باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

ستستضيف باكو المؤتمر العالمي الأول للطهي الإسلامي بمشاركة 25 دولة إسلامية في الفترة ما بين 16-17 يوليو. سيقام معرض الشركات الأذربيجانية حول المواد الغذائية وغيرها من القطاعات في إطار المؤتمر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مؤسسة تشجيع التصدير والاستثمارات الأذربيجانية (أذبرومو) أن رجال الأعمال العاملين في أذربيجان مدعوون إلى المعرض.