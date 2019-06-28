  نائب أذربيجاني يشارك في برنامج تعريفي للناتو

باكو، 28 يونيو (أذرتاج).

سيشارك النائب عضو الوفد الأذربيجاني في الجمعية البرلمانية للناتو كامران بايراموف في برنامج تعريفي سينظم في مقر الناتو في بروكسل في الفترة ما بين 1-2 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج أن النائب كامران بايراموف سيشارك في اطار البرنامج في مناقشات مكرسة لسياسة الناتو وعلاقاتها مع شركائها وعملياتها المنفذة والتعاون مع الجمعية البرلمانية للناتو، كذلك في لقاءات مع كبار مسئولين مدنيين وعسكريين والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الحلف.