أذربيجان وأرمينيا تتبادلان أسيرين

باكو، 28 يونيو، أذرتاج

تبادلت أذربيجان مع أرمينيا أسيرين كان الجانبان يحتجزانهما منذ فترة.

أفادت أذرتاج عن بيان اللجنة الحكومية للأسراء والمفقودين والرهائن أنها المفاوضات الجارية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اسفرت عن تبادل الجانبين الأذربيجاني والارميني في 28 يونيو اليوم بالاسيرين المدعو ائلفين عارف ابراهيموف مواطن أذربيجان من مواليد 1986م ساكن قرية يوخاري صلاحلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية الحدودية المحتجز من قبل قوات الاحتلال الأرميني في 16 مارس 2019م الجاري بالاسير المدعو زافين أوانيسوفيتش كارابيتيان مواطن أرمينيا من مواليد 1974م المحتجز من جانب قوات الدفاع الأذربيجاني في أراضي محافظة قازاخ الأذربيجانية في 20 يونيو 2017م بحضور موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقوات حرس الحدود الأذربيجانية.

وإثر عملية التبادل نقل المواطن ابراهيموف عاجلا إلى المستشفى لانه كان مصابا برصاص اطلق من قبل قوات الاحتلال الأرميني عند احتجازه وتعرضه لعمليات جراحية خلال المدة الماضية من ذلك الحين.