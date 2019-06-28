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    منسك 2019م: أذربيجان تحصد ذهبية ثالثة

    ٢٨.٠٦.٢٠١٩ [٢١:٢٠]

    منسك، 28 يونيو، أذرتاج

    حصدت مصارعة أذربيجان ماريا ستادنيك ذهبية ثالثة لصالح المنتخب في اليوم الرابع من منافسة المصارعة للإناث بالوزن 50 كغ بعد أن انتصرت على الأوكرانية ليفاتش في النهائي.

    أفادت أذرتاج أن المصارعة الأذربيجانية ستادنيك فازت على الأوكرانية ليفاتش بحساب 7-1.

    يذكر أن المصارعة الأذربيجانية الأخرى قمبروفا 62 كغ تخرج اليوم لتحري ذهبية أيضا.

    يذكر أن منتخب أذربيجان حصد حتى اليوم 3 ذهبيات و4 فضيات و11 برونزية ويحتل المركز الـ10 بين 50 بلدا.

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