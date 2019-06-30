المديرة العامة لليونسكو تزور محمية قوبوستان الوطني التاريخي الفني

باكو، 30 يونيو، أذرتاج

زارت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي في 30 يونيو اليوم محمية قوبوستان الوطني التاريخي الفني.

أفادت أذرتاج أن الضيفة شاهدت في البداية مقتنيات معروضة لدى متحف في المحمية.

وقالت أزولاي إنها متشرفة بزيارة المحمية مفيدة أن قوبوستان لها تاريخ قديم مؤكدة أنها وجدت معاملة حسنة للناس إزاءها.

وقيل إن المحمية المتحف تحت الهواء الطلق في قوبوستان شهير بعدد كبير من النماذج والعينات الثقافية المادية التي تعكس عن حياة ومعيشة أجداد وآباء الأذربيجانيين المعاصرين من العصر الحجري إلى القرون الوسطى الأخيرة. كما أن النقوش على الصخور في قوبوستان هي الأغنى من نوعها في العالم وتشمل على أكثر من 6 آلاف رسم منقوش وبجانب احتواء المحمية على 20 كهفا ومسكنا قديما و40 تلا مدفنا وكلها مدروسة.

وأحيطت الضيفة علما بان محمية قوبوستان الأثر التاريخي ذي الأهمية العالمية مدرجة في قائمة التراث المادي الثقافي لليونسكو عام 2007م.

ثم تفقدت الضيفة على هامش الزيارة معرض الأعمال النساء اليدوية "نور العين صنع اليد" وشاهدت فقرات فنية منظمة في المحمية ضمن مسابقة "المهرجان الجمهوري الثاني للأطفال والشباب".

واهتم الضيوف البحوث والدراسات والمقتنيات التاريخية في أراضي المتحف معبرين عن الامتنان والارتياح من التعرف إلى المسكن القديم.