الشيخة مي بنت محمد آل خليفة: أذربيجان تبدي موقفا حساسا من حماية التراث الثقافي عبر العالم

باكو، 30 يونيو، أذرتاج

تستضيف أذربيجان فعاليات دولية كبيرة أخرى. انطلقت في العاصمة باكو 30 يونيو اليوم فعاليات الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو. تشارك في فعاليات الدورة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أيضا.

أفادت أذرتاج أن الوزيرة البحرينية أشادت باستضافة باكو الدورة السنوية التالية للجنة التراث العالمي لليونسكو مؤكدة أن أذربيجان تبدي موقفا حساسا من حماية التراث الثقافي عبر العالم.

وأضافت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن أذربيجان نظمت كل شيء ممتازا وقد أثبت البلد بضع مرات إمكاناتها العالية في تنظيم الفعاليات العالمية الكبيرة بالمستوى العالي معبرة عن يقينها من نجاح فعاليات هذه الدورة أيضا.

ولفت الوزيرة البحرينية إلى أن حماية التراث عبر العالم ليست بقضية منظمة ما بل مسألة كل إنسان مفيدة أن البشرية تعيش حقبة الرقي العلمي الفني السريع وهو جميل على حد ذاته ولكن الاشتباكات الحربية الواقعة في العالم والاحتلالات والنزاعات تعرض للأسف في بعض الأحيان التراث الثقافي المتوغل في الآلاف من السنين للخطر والاضمحلال والتدمير ولذلك يجب أن تلقى اليونسكو وعدد من المنظمات ذات الصلة التابعة لها دعما كبيرا.