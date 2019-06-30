عقد جلسة إرشادية للدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو في باكو

باكو، 30 يونيو، أذرتاج

عقدت جلسة إرشادية لأعضاء لجنة التراث العالمي لليونسكو تمهيدا للدورة الـ43 للجنة المقرر عقدها في باكو عاصمة أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن رئيس اللجنة التنظيمية للدورة وزير الثقافة الأذربيجاني ابولفس قرايف القى كلمة افتتاحية رحب فيها بالضيوف والمشاركين وأحاطهم علما بأماكن تستضيف جلسات اللجنة وحفل الافتتاح للدورة.

وأشار الوزير إلى أن حفل الافتتاح الذي يقام لدى مركز حيدر علييف وسط العاصمة باكو يعرض فيه معرض ثقافة أذربيجان الغنية بجانب مختلف عروض وبرنامج ثقافي وفقرات فنية.

وقالت مديرة مركز التراث العالمي لليونسكو ميختيلد روسلير إن منتديي مديري الآثار والمحترفين الشباب نظما على هامش الدورة الـ43 بالمستوى العالي مقدمة معلومات حول جلسات الدورة الـ43.

وأضافت أن دورة باكو تنظر 36 ملفا مرشحا من جانب الدول الأعضاء إلى ادراج قائمة التراث العالمي لليونسكو ومنها 28 ملفا ثقافي و6 ملفات طبيعية وملفان مختلطان ثقافي وطبيعي بجانب عقد نحو 50 جلسة ومعرضا بالتوازي مع فعاليات الدورة.

يذكر أن الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو المنطلقة فعالياتها في باكو اليوم يشارك فيها اكثر من 2500 ممثل عن 180 بلد.