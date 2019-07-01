غدا كسوف كلي للشمس
AzerTAg.az
٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٢:٢٣]
باكو، 1 يوليو / تموز، (أذرتاج)
سيحدث الكسوف الشمسي الثاني (كسوف كلي للشمس) لهذا العام في الفترة ما بين 2-3 يوليو الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية الحامل اسم نصر الدين توسي لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن هذه الظاهرة الطبيعية ستبدأ في الساعة 20:55 بالتوقيت المحلي في 2 يوليو وستنتهي في الساعة 01:50 في 3 يوليو.
سيشاهد الكسوف الشمسي في أمريكا الجنوبية وشيلي والأرجنتين وجنوب المحيط الهادئ.
سيكون الكسوف الكلي المقبل للشمس في 26 ديسمبر.
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