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    علم وتعليم


    غدا كسوف كلي للشمس

    ٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٢:٢٣]

    باكو، 1 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    سيحدث الكسوف الشمسي الثاني (كسوف كلي للشمس) لهذا العام في الفترة ما بين 2-3 يوليو الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية الحامل اسم نصر الدين توسي لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن هذه الظاهرة الطبيعية ستبدأ في الساعة 20:55 بالتوقيت المحلي في 2 يوليو وستنتهي في الساعة 01:50 في 3 يوليو.

    سيشاهد الكسوف الشمسي في أمريكا الجنوبية وشيلي والأرجنتين وجنوب المحيط الهادئ.

    سيكون الكسوف الكلي المقبل للشمس في 26 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :غدا كسوف كلي للشمس
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