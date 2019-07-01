غدا كسوف كلي للشمس

باكو، 1 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سيحدث الكسوف الشمسي الثاني (كسوف كلي للشمس) لهذا العام في الفترة ما بين 2-3 يوليو الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية الحامل اسم نصر الدين توسي لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن هذه الظاهرة الطبيعية ستبدأ في الساعة 20:55 بالتوقيت المحلي في 2 يوليو وستنتهي في الساعة 01:50 في 3 يوليو.

سيشاهد الكسوف الشمسي في أمريكا الجنوبية وشيلي والأرجنتين وجنوب المحيط الهادئ.

سيكون الكسوف الكلي المقبل للشمس في 26 ديسمبر.