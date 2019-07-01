باكو، 1 يوليو، أذرتاج

انطلقت فعاليات اجتماع عام اول بالدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو في 1 يوليو تموز اليوم بباكو بإعلان جدول اعمال الدورة والاستماع إلى تقارير مندوبين عن البلاد المشاركة.

أفادت أذرتاج أن رئيس اللجنة التنظيمية للدورة وزير الثقافة الأذربيجاني ابولفس قرايف القى كلمة افتتاحية رحب فيها بالضيوف والمشاركين وأحاطهم علما بجدول اعمال الدورة.

وقالت مديرة مركز التراث العالمي لليونسكو ميختيلد روسلير إن منتديي مديري الآثار والمحترفين الشباب نظما على هامش الدورة الـ43 بالمستوى العالي مقدمة معلومات حول جلسات الدورة الـ43.

وأضافت أن دورة باكو تنظر 36 ملفا مرشحا من جانب الدول الأعضاء إلى ادراج قائمة التراث العالمي لليونسكو ومنها 28 ملفا ثقافي و6 ملفات طبيعية وملفان مختلطان ثقافي وطبيعي بجانب عقد نحو 50 جلسة ومعرضا بالتوازي مع فعاليات الدورة. وفي الوقت ذاته يطرح المشاركون على بساط البحث مسائل الأوضاع الراهنة لـ166 أثر مدرج في قائمة اليونسكو وتتعرض للخطر حاليا.

ثم ألقت مقررة الدورة الـ42 السابقة للجنة أنا زيتشنر وقدمت معلومات مفصلة حول الدورة الماضية جاء فيها أن الدورة تبنت 225 قرار وادرجت 19 نموذجا ثقافيا في قائمة التراث العالمي لليونسكو ليبلغ عدد النماذج الثقافية المدرجة فيها 1092 نموذج. وتابعت أن الدورة المنعقدة في البحرين استمعت إلى أوضاع 157 آثر محفوظ وادرجت 54 نموذجا تراثيا في قائمة الاثار الثقافية المتعرضة للخطر.

وخطب موظف مندوبية أذربيجان الدائمة لدى اليونسكو رشاد براتلي تحدث عن الاعمال المنفذة والمهام المنوطة.

ثم ألقى مندوبون عن النرويج وزيمبابوي وتونس وتانزانيا والبرازيل والبوسنة والهرسك وكوريا وفرنسا وغيرها كلمات رفعوا الشكر لحكومة أذربيجان على تنظيم الدورة بالمستوى العالي.

وتناولوا أهمية وضرورة حماية التراث الثقافي في العالم مشيدين بالاعمال التي ينفذها مركز التراث العالمي لليونسكو لافتين إلى أن العلاقات المقامة والمتوسعة مع مركز التراث العالمي تخدم للسلام والتنمية الثقافية عبر العالم.

واختتم وزير الثقافة رئيس اللجنة التنفيذية مذاكرات النصف الأول من اليوم مقترحا بتبني اعلان باكو مفيدا أن هذا الإعلان يخدم لحماية التراث العالمي في العالم ويستهدف إلى استلفات اهتمام المجتمع العالمي إلى هذه القضية.

ثم تبنت البلاد المشاركة اعلان باكو.

ثم شاهد المشاركون شريط الفيديو المكرس لـ "التراث العالمي. منتدى المحترفين الشباب".

ثم التقطت صور جماعية تذكارية لاعضاء المنتدى.

ويواصل الاجتماع العام فعالياته.