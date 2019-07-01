    • / ثقافة

    ثقافة


    تبني اعلان باكو للجنة التراث العالمي لليونسكو

    ٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٨:١٦]

    باكو، 1 يوليو، أذرتاج

    تم تبني اعلان باكو على هامش الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

    أفادت أذرتاج أن وزير الثقافة ابولفس قرايف قال إن الإعلان يخدم لحماية التراث الثقافي في العالم.

    وابلغ الوزير أن الوثيقة تستهدف استلفات اهتمام المجتمع الدولي إلى حماية التراث الثقافي.

    يذكر أن الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو المنعقدة في باكو يشارك فيها مسؤولون عن البلاد الخارجية والمنظمات يزيد عددهم عن 2500 ممثل عن 180 بلد.

    AZERTAG.AZ :تبني اعلان باكو للجنة التراث العالمي لليونسكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٤٠]
    "التراث الثقافي الأذربيجاني في متحف لوفر" يعرض في متحف السجاد في باكو
    ٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٠٠]
    فعاليات اول اجتماع عام بالدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو في باكو
    الدورة تتبنى إعلان باكو
    ٣٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٣٠]
    عقد جلسة إرشادية للدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو في باكو
    ٣٠.٠٦.٢٠١٩ [١٨:١٢]
    الشيخة مي بنت محمد آل خليفة: أذربيجان تبدي موقفا حساسا من حماية التراث الثقافي عبر العالم
    تبني اعلان باكو للجنة التراث العالمي لليونسكو