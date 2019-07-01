تبني اعلان باكو للجنة التراث العالمي لليونسكو

باكو، 1 يوليو، أذرتاج

تم تبني اعلان باكو على هامش الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

أفادت أذرتاج أن وزير الثقافة ابولفس قرايف قال إن الإعلان يخدم لحماية التراث الثقافي في العالم.

وابلغ الوزير أن الوثيقة تستهدف استلفات اهتمام المجتمع الدولي إلى حماية التراث الثقافي.

يذكر أن الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو المنعقدة في باكو يشارك فيها مسؤولون عن البلاد الخارجية والمنظمات يزيد عددهم عن 2500 ممثل عن 180 بلد.