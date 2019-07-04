باكو، 4 يوليو، أذرتاج وظف طاقم الحكام الأذربيجاني بقيادة الحكم الدولي رؤوف جباروف لادارة مباراة بدوري أوروبا لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن الحكم الدولي الأذربيجاني جباروف يقود طاقم الحكام في مباراة تجمع بين فولا اللكسمبورغي وتشيخورا الجورجي ضمن مرحلة التصفيات الأولى بدوري أوروبا والمقرر تنظيمها في 11 يوليو الحالي. ويساعده عاكلف امير علي وياشار عباسوف برفقة الحكم الرابع انقلاب محمدوف.

AZERTAG.AZ : طاقم الحكام الأذربيجاني موظف بدوري أوروبا لكرة القدم

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