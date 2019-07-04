العثور على مقبرة قديمة في منجم الذهب "جودار" في داشكسان

باكو، 4 يوليو (أذرتاج).

تم العثور على مقابر قديمة في منجم الذهب جودار الواقع في محافظة داشكسان الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج ان شركة أذرقولد لاستخراج الذهب أوقفت أعمال الإنشاء بعد اكتشاف مقابر قديمة في المكان واستدعت الشركة الخبراء الأثريين من معهد علم الآثار والأثنوجرافيا لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية. وبدأت الحفريات في المنطقة ابتداء من مايو هذا العام.

نتيجة الحفريات تم العثور على 120 قبر قديم بشكل الصناديق الحجرية. كما اكتشفت فيها الأشياء المنزلية القديمة وخناجر وخواتم ورماح وأحزمة وأساور وصحن وباطية ووعاء وغيرها. إن الخرزات المكتشفة مصنوعة من العقيق والأحجار المختلفة وبطنيات القدم. من بين الخرزات معجنات زرقاء يحتمل إنتاجها في مصر القديمة وحلزونات "كاوري" الخاصة بالمحيط الهندي.

يعيد العلماء تاريخ هذه المكتشفات إلى نهاية العصر البرونزي وبداية العصر الحديدي (نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد وبداية الألفية الأولى).

يجب الذكر ان المقابر المتشابهة موجودة في قراباغ ونخجيوان والمناطق الغربية الأخرى لأذربيجان. إن المواد الأثرية مرتبطة بثقافة خوجالي وجاداباي المنتشرة.

ومن المقرر إقامة معرض خاص بالاكتشافات الأثرية من هذا المكان.