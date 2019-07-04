تسليم كارباميد أذربيجاني إلى تركيا لأول مرة بالسكك الحديدية "باكو - تبيليسي – قارس"

باكو، 4 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم نقل الكاربايد المنتوج الأذربيجاني لأول مرة إلى تركيا في الحاويات عبر خط سكة حديد "باكو - تبيليسي – قارس" من قبل شركة "ADY Container" المشتقة من شركة "سكة حديد أذربيجان" المساهمة المغلقة وإدارة التسويق والعمليات الاقتصادية لشركة "سوكار".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة أن مشتري الدفعة الاولى من المنتوج هو شركة "BGN".

تم إجراء عملية النقل عن طريق تحميل أكياس الكارباميد على الحاويات في مصنع "سوكار كارباميد".