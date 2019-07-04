باكو، 4 يوليو (أذرتاج). يدعو صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) رجال الأعمال من أذربيجان للمشاركة في عطاء أعلنته شركة "كازفودخوز" الكازاخستانية لمشروع إعادة إنشاء نظم الري والصرف الصحي، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

AZERTAG.AZ : رجال أعمال أذربيجان مدعوون للمشاركة في عطاء في كازاخستان

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