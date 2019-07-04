رؤساء وممثلو وسائل الاعلام الأذربيجانية يزورون الخارجية الروسية

باكو، 4 يوليو، أذرتاج

يستمر برنامج زيارة لمدينة موسكو لممثلي وسائل الاعلام الأذربيجانية الرائدة ينظمها صندوق الدعم الحكومي لتنمية وسائل الاعلام الجماهيرية لدى الرئيس الأذربيجاني حيث يعقد الوفد الأذربيجاني اجتماعات على هامش الزيارة لدى مؤسسة حكومية روسية ومنظمات صحافية ومقرات وسائل الاعلام الجماهيرية الرائدة.

أفادت أذرتاج عن بيان الصندوق الحكومي أن اللقاء التالي للوفد جرى لدى الخارجية الروسية مع وفدها برئاسة الناطقة باسمها ماريا زاخاروفا. وقدم المدير التنفيذي للصندوق وقار سفرلي معلومات مفصلة حول غرض زيارة الوفد لموسكو وكذلك أوضاع وسائل الاعلام الجماهيرية في أذربيجان وفعالياتها.

واشادت زاخاروفا بزيارة الوفد الصحافي الأذربيجاني لموسكو واللقاءات والاجتماعات التي عقدها فيها. وتبادل الجانبان الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في مجال الصحافة والإعلام.

كما اجتمع أعضاء الوفد الأذربيجاني مع رئيس اتحاد الصحفيين الروسي فلاديمير سولوفيوف وبحث الطرفان مقترحات بتعزيز اتصالات بين منظمات وسائل الاعلام والصحافية للبلدين.

وجرى لقاء آخر لدى جريدة "كومسومولسكايا برافدا" حيث تفقد ممثلو وسائل الاعلام الأذربيجانية ظروف عمل الجريدة. ثم اجتمعوا بمدير عام الجريدة فلاديمير سونقوركين. وأشاد سونقوركين بزيارة ممثلي وسائل الاعلام الجماهيرية الأذربيجانية روسيا وبمبادرات تعزيز علاقات التعاون مع وسائل الاعلام الجماهيرية الروسية.