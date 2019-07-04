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    توقيف 170 أجنبي وافد لمخالفة قانون الهجرة والزيارة

    ٠٤.٠٧.٢٠١٩ [٢١:٠٨]

    باكو، 4 يوليو، أذرتاج

    وقف موظفو هيئة الهجرة 170 أجنبي وافد خلال فعالياتها المستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية خلال الأسبوع السابق.

    أفادت أذرتاج عن بيان الهجرة أن 14 أجنبيا أوقفوا لممارستهم فعاليات لا توافق مع أغراض معلن عنها عند زيارتهم البلد و23 أجنبيا لاشتغالهم بفعاليات العمل غير الشرعي و14 أجنبيا لإقامتهم في غير العناوين المعلن عنها والمسجلة في بطاقاتهم للإقامة و119 أجنبي لإقامتهم في أراضي البلد إقامة غير قانونية.

    واتخذت الهجرة قرارات مناسبة بحق 143 أجنبي وفقا لمخالفاتهم لقواعد تشريع الهجرة ويجري التحقيق مع باقي الأجانب الموقوفين.

    AZERTAG.AZ :توقيف 170 أجنبي وافد لمخالفة قانون الهجرة والزيارة
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