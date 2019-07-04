قرار جمهوري لتعيين مكافآت رياضيي أذربيجان ومدربيهم على أفضل النتائج في ألعاب أوروبا الثانية

باكو، 4 يوليو، أذرتاج

أصدر رئيس أذربيجان إلهام علييف قرارا جمهوريا في 4 يوليو تموز اليوم عيّن فيه مبالغ مكافآت لرياضيي أذربيجان ومدربيهم على أفضل النتائج التي حصلوا عليها في منافسات النسخة الثانية من دورة ألعاب أوروبا المنظمة في منسك 2019م عاصمة بلاروس.

وأفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تكريم كل رياضي سجل افضل نتيجة في المسابقات الرياضية وفقا لما يلي:

1- لكل رياضي يحتل المركز الأول 50 الف مانات ولمدربه 25 الف مانات

2- لكل رياضي يحتل المركز الثاني 30 الف مانات ولمدربه 15 الف مانات

3- لكل رياضي يحتل المركز الثالث 20 الف مانات ولمدربه 10 الف مانات

4- لكل مدرب لمنتخبات أذربيجان نفس مكافأة مدرب شخصي لرياضي سجل افضل نتيجة واحدة.