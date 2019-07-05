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    سياسة


    هدوء نسبي على خط الجبهة بخرق الاحتلال الأرميني وقف إطلاق النار أحيانا

    ٠٥‎.٠٧.٢٠١٩ [١١:٠٠]

    باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    شهد اليوم هدوء نسبيا على طول خط الجبهة بين جيشي الاحتلال الأرميني والدفاع الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أذربيجانية أن نظام وقف إطلاق النار انتهك بإطلاق وحدات الاحتلال الأرميني النار أحيانا وإطلاقا متقطعا ببعض اتجاهات خط التماس.

    AZERTAG.AZ :هدوء نسبي على خط الجبهة بخرق الاحتلال الأرميني وقف إطلاق النار أحيانا
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