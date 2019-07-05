باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل افتتاح مجمع سكني جديد لـ306 أسرة مشرَّدة من ديارهم نتيجة النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان حول قراباغ الجبلية في حي بيرأللهي بباكو. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في الحفل.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني جديد للأسر المشرَّدين في حي بيرأللهي

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