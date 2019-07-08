إدراج موقعين ثقافيين جديدين في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

باكو، 8 يوليو (أذرتاج).

قرّرت لجنة التراث العالمي، المجتمعة في باكو، خلال جلستها المسائية يوم أمس، إدراج موقعين ثقافيين جديدين، من إيطاليا والولايات المتحدة، في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من النظر في طلبات الترشيح، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن اليونسكو.

وفيما يلي قائمة بأسماء المواقع الجديدة:

<تلال بروسيكو دي كونجليانو وفالدوبياديني (إيطاليا) – تقع هذه التلال شمال شرق إيطاليا، وتضم جزءاً من المناظر الطبيعية لإنتاج النبيذ في منطقة بروسيكو. وتتميز هذه المناظر الطبيعية بالتلال ذات المنحدرات الحادة والمساحات الصغيرة من الكروم في المدرجات الزراعية والضيقة، وذلك إلى جانب الغابات والقرى الصغيرة والأراضي الزراعية. وقذ تشكلت هذه التضاريس الوعرة على مدار قرون طويلة وتكيّف الإنسان مع الظروف فيها. ويعدّ استخدام هذه التلال منذ القرن السابع عشر، منظراً طبيعياً مكوناً من صفوف من الكروم المتوازية والعمودية على المنحدرات. وقد أسهمت تقنية تعريشة الكروم في القرن التاسع عشر، والمسماة أيضاً "بيلوسيرا"، في تشكّل الخصائص الجمالية لهذا الموقع.

أعمال فرانك لويد رايت المعمارية في القرن العشرين(الولايات المتحدة الأمريكية) - يضم الفندق ثمانية مبانٍ من تصميم المهندس المعماري فرانك لويد رايت في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من القرن العشرين، ومنها مثلاً بيت الشلال (ميل رن، بنسلفانيا)، وبيت هربرت وكاثرين جاكوبس (ماديسون، ويسكونسن)، ومتحف غوغنهايم (نيويورك). وتجسّد هذه الأعمال نمط "العمارة العضوية" التي استهلها رايت، والتي تتميز بخطة مفتوحة والمساحة الصغيرة الممنوحة للحدود بين الداخل والخارج، ناهيك عن الاستخدام المبتكر للعض المواد مثل الفولاذ والإسمنت. ويقدم كل من هذه المباني حلولاً مبتكرة للاحتياجات المتعلقة بقضايا الإسكان والعبادة والعمل والترفيه. وكان لأعمال رايت في هذه الفترة تأثير قوي على تطور العمارة الحديثة في أوروبا.