لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال يوليو

باكو، 8 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال شهر يوليو من العام الحالي إلى ميزانية الدولة 331 مليون و663 ألف مانات.

وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 80 مليون و19 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات 227 مليون و727 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 20 مليونا و593 ألف مانات وضريبة الطريق 3 ملايين و323 ألف مانات.