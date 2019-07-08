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    سياسة


    رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي توسك يصل إلى أذربيجان

    ٠٨.٠٧.٢٠١٩ [٢٢:٤٩]

    باكو، 8 يوليو، أذرتاج

    وصل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك إلى أذربيجان في 8 يوليو تموز اليوم.

    أفادت أذرتاج أنه اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام الاتحاد الأوروبي وأذربيجان تكريما لمقدم الضيف الرفيع.

    وكان في استقبال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسؤولون آخرون.

    AZERTAG.AZ :رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي توسك يصل إلى أذربيجان
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