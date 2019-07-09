ناديا نديم تحصد لقب بطلة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء

باكو، 9 يوليو (أذرتاج).

قامت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بتاريخ 5 تموز/ يوليو، باختيار ناديا نديم، وهي مهاجمة كرة قدم دنماركية من أصول أفغانية في فريق كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان للنساء، كبطلة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء.

وقد منحت المديرة العامة السيدة نديم هذا اللقب تقديراً لدورها في تعزيز الرياضة والمساواة بين الجنسين، وكذلك مساهمتها في المهام التربوية التي تضطلع بها اليونسكو لصالح الشباب، والترويج لتعليم الفتيات والنساء، ودعم أعمال المنظمة في جميع أنحاء العالم، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن اليونسكو.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تتويج ناديا نديم بطلةً لليونسكو لتعليم الفتيات والنساء يتزامن مع استهلال اليونسكو لمبادرة بارزة بعنوان "تعليمها، مستقبلنا"، والتي تصبو إلى تعبئة الدعم السياسي والمالي لتعليم الفتيات والنساء مع العمل على تحسين جودة البيانات التي يحتاجها صانعو السياسات التعليمية للدفع بعجلة المساواة بين الجنسين.

وُلدت ناديا نديم في مدينة هيرات في أفغانستان بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير 1988. وبعد مقتل والدها، الجنرال في صفوف الجيش الوطني الأفغاني، في عام 2000، لجأت وعائلتها إلى الدنمارك حيث بدأت ممارسة لعبة كرة القدم في صفوف نادي ب-52 آلبورج لكرة القدم. ونشرت في عام 2018، كتاباً بعنوان "قصتي".

وتحمل نجمة كرة القدم ذات الشعلة التي تحملها اليونسكو مناديةً بأهمية التعليم من أجل تحسين مستقبل الفتيات والنساء وتحقيق استقلالهن الاقتصادي وتعزيز ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على الحصول علي حقوقهن. وإنّما منح السيدة نديم هذا اللقب تكريماً على الإلهام الذي تبعثه من حولها باعتبارها قدوة يحتذى بها، ناهيك عن العزيمة التي أظهرتها في مسيرتها نحو تحقيق حلمها كجزء من فريقها، وتصميمها وعملها بكل ما أوتيت من قوة لمساعدة ودعم الفتيات والنساء في كل مكان.

وبعد حصول ناديا نديم على لقب بطلة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء، سوف تنضم إلى عائلة أبطال المنظمة المتميزين، الذين يحملون راية المنظمة وينادون بمُثُلها وأهدافها، ومن بينهم لاعبا كرة القدم إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (المعروف باسم بيليه) ورابح ماجر.