باكو، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج) ستستضيف باكو المؤتمر العالمي الأول للطهي الإسلامي والمؤتمر الثاني لمنظمة الطهي الإسلامي العالمي والدورة الثانية من بطولة الطهي الإسلامي بتنظيم المركز الوطني الأذربيجاني لفنون الطهي والاتحاد العالمي لفن الطهي في البلدان الإسلامية والجمعية الوطنية الأذربيجانية لفنون الطهي ومجموعة شركات " أذرسون القابضة". أفادت وكالة أذرتاج أنه سيقام على هامش الحدث المهيب معرض الطعام الحلال وبطولة الطهي والحلويات الحلال. ستنظم دورات هيئة التحكيم من قبل خبراء أجانب مشهورين وستسلم شهادات للمتدربين. وستقام بطولة الطهي في 11 فئة. سيحضر الحدث أكثر من 20 ضيفا أجنبيا.

AZERTAG.AZ : باكو تستضيف مسابقة الطهي للدول الإسلامية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده