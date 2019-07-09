    • / ثقافة

    ثقافة


    باكو تستضيف مسابقة الطهي للدول الإسلامية

    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٤٠]

    باكو، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ستستضيف باكو المؤتمر العالمي الأول للطهي الإسلامي والمؤتمر الثاني لمنظمة الطهي الإسلامي العالمي والدورة الثانية من بطولة الطهي الإسلامي بتنظيم المركز الوطني الأذربيجاني لفنون الطهي والاتحاد العالمي لفن الطهي في البلدان الإسلامية والجمعية الوطنية الأذربيجانية لفنون الطهي ومجموعة شركات " أذرسون القابضة".

    أفادت وكالة أذرتاج أنه سيقام على هامش الحدث المهيب معرض الطعام الحلال وبطولة الطهي والحلويات الحلال.

    ستنظم دورات هيئة التحكيم من قبل خبراء أجانب مشهورين وستسلم شهادات للمتدربين.

    وستقام بطولة الطهي في 11 فئة. سيحضر الحدث أكثر من 20 ضيفا أجنبيا.

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف مسابقة الطهي للدول الإسلامية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:٢٢]
    ناديا نديم تحصد لقب بطلة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء
    ٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٤٣]
    إدراج موقعين ثقافيين جديدين في قائمة اليونسكو للتراث العالمي
    ٠٧.٠٧.٢٠١٩ [١٨:١٥‎]
    إدراج قصر إمارة شاكي ومركز شاكي التاريخي في قائمة التراث العالمي لليونسكو
    ٠٧.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
    إدراج ستة مواقع ثقافية جديدة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي
    باكو تستضيف مسابقة الطهي للدول الإسلامية