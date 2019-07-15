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    بيان وزارة الصحة بشأن أحوال المصابين بحادث شاكي
    أحوال المصابين العرب حرجة مستقرة

    ١٥‎.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢١]

    باكو، 15 يوليو، أذرتاج

    أصدرت وزارة الصحة بيانا بشأن الأحوال الأخيرة للمصابين بحادث شجرة الدلب أمام قصر إمارة شاكي / شاكي خان سراي /.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن أحوال المواطنة الأذربيجانية التي تتلقى العلاج حاليا لدى مستشفى شاكي المركزي حرجة بسبب انكسارات كثيرة في فخذها اليسرى.

    وأحوال المصاب الآخر المواطن الأذربيجاني حرج متوسط وأصيب بفقرات ظهره.

    وأحوال المواطن الأذربيجاني المصاب برأسه والانكسار في قدمه اليمنى والمواطنين السوريين الثلاثة سارة حسن المصابة بعظم فخذها اليمنى وفارق حسن المصاب بانكسار في عظم فخذه وسميرة الحسن المصابة بانكسار في عظم فخذها اليمنى الذين يتلقون العلاج لدى مركز الطب الإكلينيكي بالعاصمة رقم 1 حرجة مستقرة ولا خطر في حياتهم.

    AZERTAG.AZ : بيان وزارة الصحة بشأن أحوال المصابين بحادث شاكي
    أحوال المصابين العرب حرجة مستقرة
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