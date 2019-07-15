    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير المنتجات إلى 102 بلد وتوريدها من 163 بلد

    ١٥‎.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٤٢]

    باكو، 15 يوليو، أذرتاج

    مارست الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية خلال فترة يناير – مايو العام الحالي العمليات التجارية مع شركائها لدى 174 بلد.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أنها صدرت إلى 102 بلد المنتجات واستوردت من 163 بلد.

    0-2

    AZERTAG.AZ : تصدير المنتجات إلى 102 بلد وتوريدها من 163 بلد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٧.٢٠١٩ [١٨:١٩]
    زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وفرنسا بنسبة 53 %
    ٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٣٢]
    لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال يوليو
    ٠٦.٠٧.٢٠١٩ [١٤:١٤]
    أذربيجان تفتح دار التجارة في سيان بالصين
    ٠٥‎.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٥‎٧]
    زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وولاية شانسي الصينية 10 ملايين دولار في هذا العام
    تصدير المنتجات إلى 102 بلد وتوريدها من 163 بلد