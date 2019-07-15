تصدير المنتجات إلى 102 بلد وتوريدها من 163 بلد
AzerTAg.az
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٤٢]
باكو، 15 يوليو، أذرتاج
مارست الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية خلال فترة يناير – مايو العام الحالي العمليات التجارية مع شركائها لدى 174 بلد.
أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أنها صدرت إلى 102 بلد المنتجات واستوردت من 163 بلد.
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