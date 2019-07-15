النيابة العامة: سوء ظروف الطقس سبب انكسار غصني شجرة الدلب القديم بفناء قصر ملوك شاكي

باكو، 15 يوليو، أذرتاج

أصدرت النيابة العامة بيانا جديدا في 15 يوليو اليوم بشأن إصابة عدد كبير من المواطنين والأجانب بجروح نتيجة انكسار غصني جشرة الدلب القديمة في أراضي قصر ملوك شاكي / شاكي خان سراي / الأمس.

أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العامة أن 19 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة سقوط غصني شجرة الدلب القديمة في أراضي شاكي خان سراي الأثري قرابة الساعة 12.00 ظهر يوم 14 يوليو الأمس ونقلوا إلى مستشفى شاكي المركزي على الفور. و13 مصابا منهم تلقوا العلاج وأحيلوا إلى بيوتهم في حين تستمر معالجة مكثفة لشخصين منهم لدى مستشفى شاكي المركزي و4 آخرين لدى مستشفى باكو الإكلينيكي المركزي برعاية طاقم أطباء رفيع التخصص.

وعلى الفور إثر وقوع الحادث احضر مكان الحادث موظفون النيابة العامة لدى المحافظة ومتخصصون وخبراء للوزارات ذات الصلة وعقب نقل المصابين إلى المستشفى أولا أجروا فحصا شاملا في مكان الحادث واخذوا عينات من الغصنين المنكسرين وسائر الأدلة المادية ذات الأهمية للتحقيق مع الحادث مع استلام آراء ابتدائية خبراء في المجال.

وتشير الدراسات والتحقيقات الابتدائية إلى أن غصنا بقطر 5ر0 متر واقع على ارتفاع 21 مترا من شجرة الدلب الأميري / خان تشيناري / البالغ ارتفاعه 34 مترا العائد إلى عام 1530م انكسر فجأة وسقط على غصن أسفله بقطر أقل منه واقع على ارتفاع 17 مترا وكسره ليسقطا معا على الناس الذين كانوا تحت الشجرة.

وحسب آراء خبراء ابتدائية أن انكسار الغصنين يرجع إلى سوء ظروف الطقس حيث أن المنطقة شهدت منذ 12 يوليو هبوب رياح بقوة تراوحت بين 8-12 مترا في الثانية مصحوبة بأمطار غزيرة هطلت على المنطقة ابتداء من فجر 14 يوليو بقدر 54 في المائة من المتوسط الشهري للمنطقة وذلك خلال مدة 3 ساعات.

وتدل تحقيقات ابتدائية على أن الغصن المنكسر كان سليما ولم يتعرض لحالة تجفف او أي تأثير مادي او خارجي. كما أحيلت عينات من الغصن للفحص الطبي البيولوجي من جانب خبراء وزارة البيئة والثروات الطبيعية لكشف ما اذا كان فيه من الفيروسات او العمليات البكتريولوجية بجلب خبراء عن وزارة العدل ومركز الفحص القضائي البيولوجي العام.

وسيحاط المجتمع علما بنتائج التحقيق الشامل.