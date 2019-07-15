باكو، 15 يوليو (أذرتاج). قامت منظمة بطاقة "فيزا" الدولية بتوقيف عمليات ببطاقة الائتمان "فيزا" عبر أجهزة الصراف الآلي في الأراضي الأذربيجانية المحتلة. أفادت وكالة أذرتاج أن هذا القرار اتخذ بعد تحليل الوقائع المحددة. وقامت المنظمة بتوقيف العمليات النقدية وغير النقدية ببطاقات "الفيزا" الائتمانية في اكثر من 20 جهاز الصراف الآلي قامت بتركيبه حكومة أرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

AZERTAG.AZ : توقف عمل بطاقة "الفيزا" في الأراضي الأذربيجانية المحتلة

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