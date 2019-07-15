زيارة ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
AzerTAg.az
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٢٨]
باكو، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج)
قام المشاركون في الاجتماع الثلاثي للجان الشؤون الخارجية في برلمانات أذربيجان وتركيا وجورجيا بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضعوا باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.
أفادت وكالة أذرتاج أن مشاركي الاجتماع وضعوا باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.
ثم زاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع باقات من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".
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