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    سياسة


    استدعاء السفير الجورجي الى وزارة الخارجية الأذربيجانية

    ١٥‎.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٤٥‎]

    باكو، 15 يوليو (أذرتاج)

    استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية سفير جمهورية جورجيا احتجاجا على انتهاك مجموعة أشخاص الحدود من الجانب الجورجي متوغلين في اتجاه أراضي جمهورية أذربيجان وهجومهم على جنود حرس الحدود الأذربيجانية قرب مجموعة كهوف "كشيكجي داغ" الواقعة داخل أذربيجان في 14 يوليو. طلبت وزارة الخارجية الأذربيجانية من السفير تقديم توضيحات لهذا الحادث.

    أفادت وكالة أذرتاج ان وزارة الخارجية الأذربيجانية قالت في بيان لها: "نشير بالأسف إلى أن مثل هذه التصرفات تنافي بالكامل روح علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين أذربيجان وجورجيا ونصفها بالعمل الاستفزازي الهادف إلى تناحر بين البلدين".

    وطالبت وزارة الخارجية الأذربيجانية الجانب الجورجي دراسة ملابسات هذا الحادث واتخاذ ما يلزم من تدابير وإخطار الوزارة عما نفذ من أعمال.

    AZERTAG.AZ : استدعاء السفير الجورجي الى وزارة الخارجية الأذربيجانية
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