قراباغ يتعاقد مع مدافع مغربي
AzerTAg.az
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٣٤]
باكو، 15 يوليو، أذرتاج
انهى نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني التعاقد مع مدافع مغربي في 15 يوليو اليوم.
أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن قراباغ أغدام وقع على تعاقد مع المدافع المغربي فيصل غراس لمدة سنتين.
يذكر أن النادي الأذربيجاني يلتقى بنادي "بارتيزاني" الألباني في مباراة الإياب ضمن المرحلة الأولى من تصفيات دوري أبطال أوروبا على ملعب دالغا أرينا بالعاصمة باكو الساعة 21.00 علما بان المباراة الأولى انتهت بالتعاون السلبي.
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