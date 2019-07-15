البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 16 يوليو
AzerTAg.az
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
باكو، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 يوليو / تموز.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 16 يوليو / تموز.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٧:١٥]
١١.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٣٥]
١٠.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٢٨]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٨:١٥]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٤٥]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٢٨]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١١:٠٠]
١٤.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٣٧]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٧:١٥]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٦:١٥]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٤٢]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٣٩]
١١.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٣٦]
٠٢.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥٤]
٠٢.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٥٣]
١٠.٠٧.٢٠١٩ [١٥:٠٨]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٥:٢٢]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٦:١٥]
٢١.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٠٩]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٥:١٣]
١٦.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٢١]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢١]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٠٣.٠٧.٢٠١٩ [٢١:٢٦]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٩]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١١:٥٨]
١٤.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٤٥]
١٣.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٥١]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٤٥]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٥:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك