افتتاح المؤتمر الدولي للطهي الإسلامي في باكو

باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

انطلقت اليوم في باكو فعاليات المؤتمر العالمي الأول لفنون الطهي الإسلامي في مجمع "دريملاند جولف كلوب باكو"، برعاية المركز الوطني لفنون الطهي التابع لوكالة الدولة للسياحة والجمعية الأذربيجانية لفنون الطهي الوطني.

أفادت وكالة أذرتاج أن المؤتمر افتتح بعزف النشيد الوطني لأذربيجان وثم ألقى رئيس الاتحاد العالمي لفن الطهي في البلدان الإسلامية (WICS) كوكخان توفان كلمة تحدث فيها عن أهمية المؤتمر.

كما تحدث رئيس المركز الوطني للطهي البروفيسور طاهر امير اصلانوف في الحفل عن أهمية المؤتمر مشيرا إلى ان الاتحاد العالمي لفن الطهي في البلدان الإسلامية (WICS) سيتخذ باكو مقرا له. يشارك في المؤتمر ممثلو 24 بلدا.

سيقام على هامش الحدث المهيب معرض الطعام الحلال والدورة الثانية من بطولة الطهي الدولية والحلويات الحلال.

على هامش المؤتمر تم تقديم جائزة "حلال ستار" ذات نجمة واحدة إلى مطعم "توران" في أذربيجان وهذا هو الأول من نوعه في العالم.

ستنظم دورات هيئة التحكيم من قبل خبراء أجانب مشهورين وستسلم شهادات للمتدربين.

كما تحدث في الحفل كل من امين عام الاتحاد العالمي لفن الطهي في البلدان الإسلامية علي نعمان والنائبة الأذربيجانية قنيرة باشايفا والآخرون عن أهمية المؤتمر.