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    أذربيجان تصدر 1.2 مليار كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال العام الجاري

    ١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥‎٤]

    باكو، 16 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    زادت أذربيجان من حجم صادراتها من الطاقة الكهربائية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن البلد صدر خلال نصف العام مليارا و212 مليون و815 ألف كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية بقيمة 51 مليونا و835 ألف دولار أمريكي.

    يذكر أن حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من أذربيجان في الفترة عينها من العام المنصرم كان مليارا و156 مليون و305 ألف كيلو واط ساعي بقيمة 54 مليونا 606 ألف دولار

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر 1.2 مليار كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال العام الجاري
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