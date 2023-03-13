وزير الطاقة يشارك في القمة الاقتصادية الأوراسية الـ26

باكو، 13 مارس، (أذرتاج)

سيعقد اجتماع قمة اورواسيا الاقتصادي السادس والعشرين بتنظيم وقف "مجموعة مرمره" التركي للأبحاث الاستراتيجية والاجتماعية في الفترة ما بين 14 - 15 مارس في اسطنبول.

أفادت وكالة اذرتاج نفلا عن وزارة الطاقة أن أذربيجان سيمثلها وزير الطاقة برويز شاهبازوف والوفد المرافق له في اجتماع القمة الذي سيقام تحت شعار "أوقف انعدام الثقة، ابدأ التعاون".

من المقرر أن يلقي وزير الطاقة كلمة في جلسة نقاش مكرسة للذكرى المئوية لميلاد الزعيم الوطني لأذربيجان حيدر علييف.