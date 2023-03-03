أذربيجان هي واحدة من الدول القليلة التي ضمنت بالكامل أمن الطاقة على حساب مواردها الداخلية

باكو، 3 مارس، (أذرتاج)

التقى وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف برئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تشابا كوروشي، وذلك على هامش زيارته الى أذربيجان للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد 19 في باكو في 2 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أن الوزير قدم معلومات عن تاريخ أذربيجان النفطي الغني واستراتيجية الطاقة الحديثة وتحدث عن العمل المنجز في اتجاه انتقال الطاقة في البلد والأهداف الاستراتيجية للطاقة المتجددة. تم التأكيد على أن أذربيجان هي واحدة من البلدان القليلة التي ضمنت بالكامل أمن الطاقة على حساب مواردها الداخلية وتساهم في أمن الطاقة للبلدان المجاورة والمنطقة كشريك موثوق به.

كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول عدد من القضايا الناشئة عن التعاون الدولي.