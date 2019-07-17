إنتاج أكثر من 12 مليارات كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٢:٠٥]
باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)
أنتج أكثر من 11 مليارا و967.9 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال 6 أشهر للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 10 مليارات و611.3 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطة الطاقة الحرارية و859 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و21.1 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الشمسية و57.7 مليون كيلو واط ساعي في محطة طاقة الرياح.
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