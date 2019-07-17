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    إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح

    ١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٢:٢٥‎]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    أنتجت محطات طاقة الرياح الناشطة على نطاق الجمهورية خلال أشهر يناير - يونيو للعام الجاري 57.7 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 21.1 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطات الطاقة الشمسية في البلاد على مدار 6 أشهر.

    AZERTAG.AZ :إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح
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