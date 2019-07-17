اكتشاف مسجد قديم في شاماخي
AzerTAg.az
١٧.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥٨]
باكو، 17 يوليو (أذرتاج).
اكتشفت البعثة الأثرية الأذربيجانية بقايا مسجد قديم في ارض قرية "قالا بوغورد" في شاماخي.
أفادت وكالة أذرتاج ان جدران المسجد وجزء من قبته ومحرابه وصل الى أيامنا هذه.
حسب رواية ينقلها الأهالي، دفن في المقبرة قرب المسجد تميم الداري اللخمي أحد صحابي رسول الله. لكن المصادر التاريخية لا تتضمن معلومات عن سفر تميم الداري الى شيروان. من المحتمل ان المدفون في هذه المقبرة التي أصبحت فيما بعد مزارا لسكان القرية شخص آخر باسم تميم الداري، حسبما قال رئيس البعثة الدكتور قولييف. لان الصحابي تميم الداري توفي عام 661 في بيت جبرين ودفن هنا.
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