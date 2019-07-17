مرصد شاماخي الفلكي يفتح أبوابه أمام الزوار

باكو، 17 يوليو (أذرتاج).

يفتتح مرصد شاماخي الفلكي وبلانيتاريوم طوسي أبوابهما مجانا أمام الزوار في 20 يوليو، ذلك بمناسبة الذكرى الـ50 لرحلة أبولو 11 إلى القمر الرحلة الفضائية التي انطلقت في عام 1969.

يقام هذا في اطار مشروع "قمرنا واحد" الذي تحتفل على هامشه بالحفلات المختلفة 120 دولة في العالم.

يضم برنامج "الأبواب المفتوحة" جولة نهار في المرصد والتعرف بالمتحف وتيليسكوب بقطر 70 سم، وعرض فيلم في بلانيتاريوم طوسي وورشة عمل والمشاهدة بالتليسكوب.