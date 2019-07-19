قريبا: السياح يكتشفون نكهة المذاق في مهرجان المطبخ في قوبا

قوبا، 19 يوليو (أذرتاج).

ستنظم وكالة الدولة للسياحة ووزارة الثقافة والسلطة التنفيذية لمحافظة قوبا مهرجان المطبخ الإقليمي في حديقة نظامي في مدينة قوبا في 27 يوليو.

سيعرض خلال المهرجان تنوع وثراء المطبخ أذربيجاني الذي يمثل منطقة قوبا بمشاركة طباخين محترفين من المنطقة يقدمون فيه الأطباق والمأكولات المحلي وسيتم بيع محاصيل ومنتجات غذائية محلية في المهرجان.

ستقدم خلال المهرجان عروض تحضير الأطعمة وغيرها أمام الجمهور من قبل الطباخين المحليين المحترفين إلى جانب الفعاليات المصاحبة كإقامة مسابقات متنوعة بين المشاركين وحديقة ترفيهية للأطفال.

ستستمر فعاليات المهرجان لمدة يومين وسيستمتع الزوار والضيوف بمشاهدة الرقصات الشعبية والاغاني الشعبية ومسرحيات مختلفة وبرامج للأطفال.