 اعمال الرساميين الاذربيجانيين الشباب في مصر

باكو، 21 سبتمبر، (أذرتاج).

صرح مدير مركز الشباب للتاهيل الاجتماعي والنفسي الاذربيجاني اسلام باخشعلييف لوكالة (أذرتاج) بأن الرسامين الاذربيجانيين الشباب سيعرضون اعمالهم في العاصمة المصرية القاهرة وذلك بمناسبة اليوبيل ال20 للرسامين الشباب. اضاف مدير المركز أن المعرض يقام من قبل المركز وبدعم سفارة مصر لدى اذربيجان ووزارة الثقافة المصرية وسفارة اذربيجان لدى القاهرة. وذكر أن وفدا مكونا من 6 رساميين سيزورون مصر في الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي مشيرا الي أن المعرض ستنطلق فعالياته في السادس والعشرين من الشهر في صالة المعارض بمتحف احمد الشيخ في القاهرة مضيفا الي أنه سيتم عرض خلالها 33 لوجة فنية.

كما قال مدير المركز إنه مثل هذه المعارض اقميت حتى الان في كل من الامارات العربية المتحدة وسنغافورة وغيرها من البلدان الاوروبية وشارك في فعالياتها اكثر من 340 رساما اذربيجانيا شابا وعرضوا خلالها اكثر من 1700 لوجة فنية.