رئيسة مركز الامتحان: إجراء إصلاحات في هذا المجال من المواضيع الرئيسية المطروحة للنقاش

باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

قالت ملائكة عباس زاده إنه مضت 12 سنة على المؤتمر السابق. وخلال هذه الفترة تغيرنا نحن كما أن العالم تعرض لتأثيرات نظرية وثقافية وفنية ومستجداتها وكل هذا أثر طبعا على التعليم والتعلم والتعليم عموما.

أفادت أذرتاج عن عباس زاده رئيسة مجلس مديري مركز الامتحان الحكومي قولها في كلمة ألقتها في حفل افتتاح رسمي للمؤتمر الدولي الـ45 في "التقييم واتخاذ القرار: سبل الحل الفردية والمؤسسية" للرابطة الدولية لتقييم التعليم في باكو في 23 سبتمبر اليوم إن مثل هذه التغيرات الكبيرة يجب أن تسبب دون شك بتحولات في تقييم التعليم أيضا. وقد صار التقييم احدى الأولويات الملحة في التعليم منذ العقود وإجراء إصلاحات في هذا المجال من المواضيع الرئيسية المطروحة للنقاش أيضا.

يذكر أن فعاليات المؤتمر تستمر إلى 27 سبتمبر.