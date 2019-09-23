باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

دخل فصل الخريف فلكيا في أذربيجان قبل بضع دقائق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن موسم الصيف انتهى في الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي في يوم 23 من شهر سبتمبر / أيلول الجاري وتم دخول فصل الخريف في أراضي البلد.

سيدخل فصل الشتاء في بلادنا بالتوقيت المحلي عند الساعة 08:19 من 22 ديسمبر.