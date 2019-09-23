دخول فصل الخريف في أراضي البلد
AzerTAg.az
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
دخل فصل الخريف فلكيا في أذربيجان قبل بضع دقائق.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن موسم الصيف انتهى في الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي في يوم 23 من شهر سبتمبر / أيلول الجاري وتم دخول فصل الخريف في أراضي البلد.
سيدخل فصل الشتاء في بلادنا بالتوقيت المحلي عند الساعة 08:19 من 22 ديسمبر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٧]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١١:٥٦]
١٠.٠٨.٢٠١٩ [١٩:٢٣]
٠٨.٠٨.٢٠١٩ [١٧:١٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [٢٠:٠٠]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٢٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٢٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٠٦]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٢٠]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٧]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١١:٥٦]
١٠.٠٨.٢٠١٩ [١٩:٢٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٥]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٠٧]
٠٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٤]
١٦.٠٨.٢٠١٩ [١٤:٣٩]
١٥.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:١١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٣]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٠٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١١:٤٤]
٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك