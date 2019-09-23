    • / ثقافة

    ثقافة


    افتتاح معرض "أذربيجان في الزخارف" للرسام المعروف

    ٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٢]

    باكو، 23 سبتمبر (أذرتاج).

    سيفتتح في 24 سبتمبر معرض "أذربيجان في الزخارف" للرسام المعروف علي علييف.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المعرض سيقام في صالة المعارض "وجيهة صمدوفا"، التابعة للاتحاد الأذربيجاني للرسامين.

    تتناول لوحات الرسم موضوعات اثنوجرافية ومعيشية وصور مناظر.

    AZERTAG.AZ :افتتاح معرض "أذربيجان في الزخارف" للرسام المعروف
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥‎:٣٦]
    افتتاح معرض السجاد المكرس للشاعر الكبير عماد الدين النسيمي
    ٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥‎٥‎]
     اعمال الرساميين الاذربيجانيين الشباب في مصر
    ١٨.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٥‎]
    مهربان علييفا: نحيي بالاحترام العميق ذكرى كلتا شخصيتينا البارزين عذير حاجيبايلي ومسلم ماقومايف
    ٠٩.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٢٩]
    قرية خيناليق وإمكاناتها السياحية
    افتتاح معرض "أذربيجان في الزخارف" للرسام المعروف افتتاح معرض "أذربيجان في الزخارف" للرسام المعروف