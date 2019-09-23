باكو، 23 سبتمبر (أذرتاج). سيفتتح في 24 سبتمبر معرض "أذربيجان في الزخارف" للرسام المعروف علي علييف. أفادت وكالة أذرتاج أن المعرض سيقام في صالة المعارض "وجيهة صمدوفا"، التابعة للاتحاد الأذربيجاني للرسامين. تتناول لوحات الرسم موضوعات اثنوجرافية ومعيشية وصور مناظر.

AZERTAG.AZ : افتتاح معرض "أذربيجان في الزخارف" للرسام المعروف

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده